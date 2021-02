Cidades Projeto publica mais três obras de escritores rio-verdenses Objetivo é estimular a produção cultural, valorizar os artistas e as suas obras

Através do projeto “Escritores Agora têm Vez”, da Fundação Municipal de Cultura, mais três escritores rio-verdenses tiveram suas obras publicadas. Os autores, que são escolhidos por sorteio, desta vez foram Nilda Barros, que lançou “Relicário”; Antônio José Júnior, com “As presepadas do Zénico” e Francisco de Paula Mesquita, com o título “Versos e Rimas”. De acordo...