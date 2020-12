Cidades Projeto pretende arrecadar presentes de Natal para 27 mil crianças de Rio Verde Os futuros padrinhos e madrinhas tem até quinta-feira (3) para aderir ao projeto 'Natal Social'; saiba como

Com o objetivo de arrecadar presentes e praticar a solidariedade e o amor ao próximo, as secretariais de Assistência Social e de Educação de Rio Verde estão arrecadando até quinta-feira (03), presentes para cerca de 27 mil crianças com idade de 0 a 12 anos da rede municipal de Ensino. Tanto pessoas físicas como empresas podem contribuir com o ...