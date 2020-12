Cidades Projeto do MP de Rio Verde é elogiado por membro da ONU O objetivo do projeto é o combate primário à corrupção, por meio da educação

O Projeto Educação de Valores, iniciativa desenvolvida pela 4ª Promotoria de Justiça de Rio Verde, foi um dos 16 projetos do Ministério Público (MP) brasileiro a ser selecionado para integrar o Programa de Mentorias, promovido pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP). A promotora Renata Dantas de Mora...