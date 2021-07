Cidades Produtos contrabandeados são apreendidos em Rio Verde Mercadorias estavam armazenadas em oito carros que foram arrematados em um leilão no Mato Grosso do Sul e eram transportados na carreta

Produtos contrabandeados avaliados em R$ 200 mil e que estavam escondidos em carros que eram transportados por uma carreta cegonha foram apreendidos, nesta sexta-feira (16), na BR-060, em Rio Verde, no sudoeste do Goiás. As mercadorias estavam armazenadas em oito carros que foram arrematados em um leilão no Mato Grosso do Sul (MS) e eram transportados na carreta. A Políci...