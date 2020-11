Cidades Procon Rio Verde realiza semana de negociações de dívidas com instituições bancárias Quem tem dívidas com bancos em Rio Verde, deve fazer agendamento. Confira como participar

Após pedidos dos consumidores, o Procon Rio Verde em parceria com as instituições bancárias, realizará uma semana de negociações de dívidas entre os dias 30 de novembro (segunda-feira) e 4 de dezembro (sexta-feira). Por causa da pandemia, as negociações serão feitas através de agendamento. Procure o Procon das 8h às 12h e/ou das 13h às 17h, ou entre em con...