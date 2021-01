Cidades Por falta de energia, produtor rural perde mais de 10 mil aves, em Rio Verde Em Pires do Rio, uma granja também teve prejuízo com a falta de energia essa semana

O empresário Ilceu José Rossa perdeu mais de 10 mil aves em sua granja, que fica a 40 km de Rio Verde, após ficar sem energia elétrica por 36 horas, entre terça-feira (5) e quinta-feira (7). Segundo o produtor rural explicou para a TV Anhanguera, os animais já estavam próximo do abate, com cerca de 3 kg, mas o calor foi intenso, o gerador, que funciona de for...