Cidades Polícia Militar de Rio Verde prende suspeito de tráfico no Residencial Veneza Equipe da PM relata ter confirmado denúncia durante averiguação, que encontrou porções de drogas e balança de precisão

A Polícia Militar de Rio Verde autuou, nesta segunda-feira (19), um suspeito de tráfico de drogas no Residencial Veneza, localizado no município do Sudoeste goiano. Segundo a PM, ao averiguar denúncia, a equipe encontrou porções de drogas e balança de precisão. Ainda segundo a PM, o homem de 42 anos que estava na posse das drogas não tinha antecedentes criminais. Diante...