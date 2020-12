Cidades Novos comandantes tomam posse no 2º Batalhão e CPE de Rio Verde O Batalhão Gama Cerqueira é responsável pelo policiamento em Rio Verde, Montividiu e Santo Antônio da Barra. A CPE tem área de atuação em Rio Verde, Indiara, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis e cidades circunvizinhas

O Tenente Coronel PM Leandro Carvalho e o Capitão PM Danilo Pinto assumiram respectivamente os comandos do 2ºBPM (Batalhão Gama Cerqueira) e da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), ambos sediados em Rio Verde. A posse, que aconteceu na quarta-feira (16), no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde (ACIRV), foi presidida pelo C...