Cidades Mulheres são presas com grande quantidade de drogas em Rio Verde Segundo a Polícia Militar, durante busca domiciliar, foi localizado maconha, crack, cocaína e êxtase

Duas mulheres, de 24 e 27 anos, foram presas com grande quantidade de drogas em uma casa na Rua JA 28, no Bairro Maurício Arantes, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), após denúncias de que havia uma residência sendo utilizada para o comércio ilícito de drogas, uma equipe da CPE foi até o local e encontrou as suspeitas na porta da casa. Com elas, ...