Cidades Motorista de aplicativo é preso por tráfico de drogas em Rio Verde Segundo a polícia, o rapaz de 27 anos já tinha passagem por tráfico de drogas

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi preso no domingo (20), por tráfico de drogas, em Rio Verde. Após receber um denúncia anônima, a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) intensificou patrulhamento na região central da cidade e na Rua Goiânia, encontrou o suspeito. De acordo com a CPE, durante a abordagem no veículo, foi localizada uma porção de coc...