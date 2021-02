Cidades Mercadoria do Paraguai avaliada em R$ 40 mil é apreendida em Rio Verde De acordo com a PRF, as mercadorias não tinham documentos fiscais

Uma carga de aproximadamente R$ 40 mil do Paraguai, foi apreendida no último sábado (30), dentro de um veículo VW/Up, com dois irmãos, de 33 e 36 anos, no km 370 da BR-060, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou o veículo, foram encontrados 12 televisores de 32 polegadas, e vários outros equipamentos eletrô...