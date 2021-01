Cidades Menina é resgatada por GCM de Rio Verde após colocar pedra no nariz e quase ficar sem respirar Criança precisou ser levada para uma unidade de saúde

Uma menina de 3 anos, que estava brincando na porta de casa, em Rio Verde, ficou quase sem respirar ao colocar uma pedra no nariz e não conseguir tirar. Com a ajuda de uma vizinha, a mãe da criança tentou retirar o objeto com uma pinça, mas também não conseguiu. No momento, passava pela região uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que viu o pedido de socorr...