Cidades Mais de 1 tonelada de droga escondia em carreta é apreendida pelo Bope e CPE de Rio Verde Segundo a polícia, durante a ação, criminosos fugiram, um ficou ferido e outro morreu

Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar (CPE/PM) de Rio Verde apreendeu na manhã de terça-feira (15), mais de 1 tonelada de droga que estava escondida em uma carreta que transportava óleo vegetal, com destino a Anápolis. De acordo com o CPE, durante a abordagem, os criminosos fugira...