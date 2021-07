Cidades Jovem é preso após ser flagrado ateando fogo em plantação de milho, em Rio Verde O proprietário conseguiu conter as chamas a tempo e o fogo não se alastrou pelo local

Um rapaz de 20 anos foi preso em Rio Verde, no sudoeste do Estado, depois de ter sido flagrado ateando fogo em uma lavoura de milho na zona rural da cidade. Segundo a Polícia Militar, o proprietário da fazenda, acompanhado de funcionários, foi até o local para tentar conter as chamas, quando viu o jovem com um isqueiro. Eles seguraram o suspeito até a chegada da polícia. O suspei...