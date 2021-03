Cidades Idosos de 68 anos começam a se vacinar contra a Covid-19 nesta quarta-feira, em Rio Verde De acordo com o cronograma disponibilizado pela Prefeitura, a expectativa é de que pessoas com 67 anos tomem a dose do imunizante na quinta-feira (25), as de 66 anos na sexta-feira (26) e as de 65 anos no sábado (27)

A vacinação contra Covid-19 para idosos de 68 anos começou nesta quarta-feira (24) em Rio Verde, município do sudoeste Goiano. De acordo com o cronograma disponibilizado pela Prefeitura, a expectativa é de que pessoas com 67 anos tomem a dose do imunizante na quinta-feira (25), as de 66 anos na sexta-feira (26) e as de 65 anos no sábado (27). Conforme o município, é nece...