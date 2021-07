Um homem de 25 anos foi preso no fim de semana após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 44 quilos de maconha na lataria de um veículo, na BR-060, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Segundo a corporação, o motorista já tinha um mandado de prisão em aberto.

O homem confessou que pegou o veículo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e levaria para São Luís, no Maranhão. Ele receberia R$ 12 mil pelo serviço, informou a PRF. O veículo foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes.