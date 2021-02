Cidades Homem é flagrado desenterrando droga em Rio Verde Polícia chegou até o local depois de uma denúncia

Um homem de 27 anos foi preso na noite de domingo (14), ao ser flagrado desenterrando uma grande quantidade de doga, no Setor Primavera, em Rio Verde. Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe recebeu a denúncia e quando chegou ao local indicado encontrou o suspeito desenterrando com as mãos uma sacola com mais de 20 tabletes de maconha. Para a corporação, ele in...