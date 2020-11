Cidades Grave acidente deixa três mortos na BR-452, em Rio Verde Acidente envolveu uma carreta e dois carros de passeio

Um grave acidente deixou três pessoas mortas na manhã deste domingo (22), no quilômetro 14 da BR-452, em Rio Verde, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma carreta e dois veículos de passeio colidiram. Segundo a PRF, duas vítimas que faleceram estavam em um dos carros e a outra pessoa que veio a óbito no outro veículo. O condutor do caminhão não se feriu....