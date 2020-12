Cidades Em Rio Verde, preço do gás de cozinha sofre variação de 11,76% e é encontrado por até R$ 95 Procon orienta o consumidor a pesquisar antes de comprar o produto e exigir seu cupom fiscal

O preço do gás de cozinha (GLP 13 kg) varia 11,76% e é vendido em Rio Verde de R$ 85 a R$ 95. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pelo Procon da cidade em 27 depósitos de gás de cozinha, em vários bairros, entre os dias 23 e 30 de novembro. No levantamento ainda foram coletados e analisados os valores de compras, onde o órgão encaminhou os dados com a marge...