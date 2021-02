Cidades Em Rio Verde, idosos acima de 75 anos são vacinados em drive-thru Vacinação acontece de quarta-feira (10) a sexta-feira (12), na Feira Coberta do Estádio

Os idosos com mais de 75 anos que fizeram o cadastro no site da Prefeitura de Rio Verde e não tomaram a vacina contra a Covid-19 serão vacinadas no sistema drive-thru nesta quarta-feira (10), quinta-feira (11) e sexta-feira (12), na Feira Coberta do Estádio, das 8h às 17h. De acordo com a prefeitura, aqueles que estiverem acamados ou não tiverem como comparecer de car...