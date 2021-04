Cidades Em Rio Verde, idosos acima de 63 anos recebem segunda dose da vacina contra a Covid-19 Bombeiros e policiais militares também receberão o reforço do imunizante nestas datas

Os idosos com idade a partir de 63 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac nos dias 31 de março e 1º de abril, em Rio Verde, no sudoeste do Estado, poderão receber a segunda dose do imunizante nesta quarta-feira (28) e na quinta-feira (29). Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde, os Bombeiros e policiais militares também receberão o reforço d...