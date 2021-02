Cidades Droga é encontrada dentro de farofa e cigarros que seriam entregues a detento em Rio Verde As substâncias foram deixadas na cadeia durante o dia em que familiares levam alimentos aos presos

Servidores da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Rio Verde encontraram na tarde de quarta-feira (10), droga escondida dentro de pacotes de farofa e cigarros que seriam entregues para um detento do local. As substâncias foram deixadas na CPP no dia em que familiares entregam mantimentos e produtos de higiene para os presos. O detento que receberia os produtos foi le...