Cidades Dono de bar é preso com arma de fogo em Rio Verde Segundo a polícia, o revólver estava com número de identificação suprimida e com cinco munições

O proprietário de um bar no bairro Liberdade, em Rio Verde, foi preso na noite de quarta-feira (16), por possuir uma arma de fogo ilegalmente. De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), após receber uma denúncia anônima, a equipe foi até o estabelecimento do homem, de 39 anos, e durante a abordagem, ele disse que o revólver estava escond...