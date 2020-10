Cidades Decreto transfere dia do servidor público em Rio Verde Com a alteração, funcionários públicos municipais terão quatro dias de recesso, incluindo feriado do Dia de Finados

Decreto municipal transferiu a comemoração do dia do servidor Público, dia 28 de outubro, para a próxima sexta-feira (30), tornando o ponto facultativo em Rio Verde na data, com exceção das repartições que executam serviços essenciais. Na prática, o documento traz quatro dias de recesso aos servidores públicos municipais, tendo em vista o feriado do Dia de Finado...