Cidades Covid-19: Rio Verde registra 22 novos casos Boletim não aponta nenhuma nova morte provocada pela infecção do coronavírus no município

Boletim divulgado pela Prefeitura de Rio Verde mostra que o município tem, nesta terça-feira, 15.777 casos confirmados de Covid-19. Foram registrados 22 casos da doença nas últimas 24 horas. Os números não apontam nenhuma nova morte provocada pela infecção do coronavírus no município, se mantendo com 316 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de contaminados, 15.369...