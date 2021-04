Cidades Covid-19: Rio Verde dá início à vacinação de idosos a partir de 60 anos na próxima segunda (19) A imunização seguirá o modelo de drive-thru e será realizada das 8h às 17h na Feira Coberta da Vila Amália

No próximo sábado (17), os moradores de Rio Verde, acima de 61 anos de idade, que fizeram o cadastro no site da prefeitura poderão ser vacinados contra a Covid-19. A imunização seguirá o modelo de drive-thru e será realizada das 8h às 17h na Feira Coberta da Vila Amália. Já na próxima segunda-feira (19), serão imunizados os idosos a partir de 60 anos, no mesmo local e...