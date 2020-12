Cidades Covid-19: Rio Verde confirma 39 casos nesta segunda-feira (7) Boletim do município não registra nenhuma nova morte pela doença

Boletim da Secretaria de Saúde de Rio Verde divulgado nesta segunda-feira (7) confirma 39 ocorrências de Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de infectados no município chega agora a 16.030. Os números não apontam nenhuma nova morte provocada pela doença, se mantendo com 320 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de contaminados, 15.559 estão recuperados, 95 est...