Cidades Covid-19: Prefeitura de Rio Verde abre cadastro para vacinação de idosos entre 70 e 79 anos A intenção desse formato é acelerar a vacinação e evitar aglomerações

Os moradores de Rio Verde, que tem entre 70 e 79 anos, já podem se cadastrar no site da prefeitura para receber a vacina contra a Covid-19. A intenção desse formato é acelerar a vacinação e evitar aglomerações. De acordo com a prefeitura, depois do preenchimento, a pessoa deverá aguardar o contato da Secretaria Municipal de Saúde. A prefeitura alerta ainda ...