Cidades Corpos de mortos em naufrágio devem chegar em Rio Verde na manhã deste domingo (17) Traslado de avião irá sair de Mato Grosso do Sul, onde o acidente aconteceu. Velório de quatro vítimas será feito em um mesmo local

Os corpos dos cinco moradores de Rio Verde que morreram no naufrágio de um barco-hotel no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul (MS), devem chegar ao município no final da manhã deste domingo (17). O traslado será feito de avião, que deve decolar de MS às 8 horas. O velório de quatro vítimas será feito em um mesmo local. As cinco vítimas de Rio Verde estão entre as sei...