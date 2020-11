Cidades Conhecido pela agressividade com as vítimas, adolescente suspeito de roubo é apreendido em Rio Verde A polícia diz que ele utiliza a violência primeiro para depois subtrair objetos da vítima, sempre com outros indivíduos em bicicletas, utilizando arma branca ou pedaços de pau

Um adolescente, conhecido por sua agressividade com as vítimas, foi apreendido na manhã de segunda-feira (23), no Bairro Popular, em Rio Verde, suspeito de vários roubos na região. De acordo com a Polícia Civil (PC), através de um relatório do Núcleo Regional Integrado de Análise Criminal e Inteligência (Neac), que indicava diversos roubos na região norte da cid...