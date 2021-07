A prefeitura de Rio Verde, município do sudoeste goiano, publicou nesta segunda-feira (26) um cronograma de como irá funcionar a aplicação da segunda dose de alguns imunizantes contra a Covid-19 nesta semana.

De acordo com a publicação, quem recebeu a primeira dose da vacina CoronaVac até o dia 5 de julho deverá se encaminhar nesta segunda-feira (26) ao posto do Sistema de drive-thru, na feira coberta da Vila Amália, até às 17h.

O município também publicou uma recomendação para aqueles que foram vacinados com a AstraZeneca nos dias 5, 6 e 7 de maio. Para esse público, respectivamente, os dias para aplicação da segunda dose são 27 de julho, nesta terça-feira, 28, na quarta-feira, e 29 na quinta-feira. O local disponibilizado pela prefeitura também será no posto do Sistema de drive-thru, na feira coberta da Vila Amália, de 8h até às 17h.

Atualmente, a faixa etária de vacinação em Rio Verde em primeira dose está em 32 anos.