Cidades Comerciante é preso suspeito de vender botijões de gás roubados na região de Rio Verde Polícia Civil continua investigando o caso para identificar os autores do roubo

Um comerciante de Bom Jesus foi preso suspeito de vender botijões de gás roubados na região de Rio Verde. De acordo com Polícia Civil, através do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), de Rio Verde, iniciou investigações sobre o roubo de um caminhão carregado com botijões de gás, que aconteceu na região. Durante as investigações, foi possíve...