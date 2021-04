Cidades Com vacinação suspensa, Rio Verde registra 17 mortes por Covid-19 em uma semana Município também confirmou 933 casos da doença no mesmo período

O município de Rio Verde viu uma disparada de mortes em decorrência da Covid-19 em uma semana. Do dia 5 deste mês até a última segunda-feira (12), foram 17 óbitos e 933 novos casos da doença confirmados. No período citado, em dois dias foram registradas cinco mortes: nos dias 6 e 11. Já quanto à confirmação de novos casos da doença, os dias com maiores registros foram ...