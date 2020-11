Cidades Cientista de Rio Verde ganha prêmio da Unesco ao descobrir forma de deixar a soja resistente a seca Fernanda Farnese disse que vai investir o prêmio de R$ 50 mil na compra de reagentes e equipamentos para o laboratório concluir a pesquisa

Em numa pesquisa desenvolvida no campus do Instituto Federal Goiano (IFG) de Rio Verde, a cientista Fernanda Farnese identificou uma substância que pode deixar a soja mais resistente à seca, e com isso, ganhou um prêmio de R$ 50 mil do programa “Ciência Para Mulheres”, na categoria “Ciências da Vida”, realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e...