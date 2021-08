Cidades Capitão da PM suspeito de levar jovens para motel em Rio Verde tem prisão convertida em preventiva Militar foi conduzido à corregedoria da corporação e, em seguida, encaminhado ao Presídio Militar de Goiânia, onde está preso

Foi convertida em preventiva a prisão do capitão da Polícia Militar (PM) suspeito de tentar estuprar um adolescente de 12 anos. A detenção aconteceu na noite do último domingo (1º) em Rio Verde, no Sudeste de Goiás. O policial teria trocado mensagens marcado um encontro com a vítima. Leia também: - Subcomandante de Colégio Militar é preso suspeito de tentar levar jovens para motel, em Rio Verde A delegacia regional de Rio Verde informou que o PM conheceu os dois garotos em um clube do município. Na oc...