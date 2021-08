O Ministério Público de Goiás (MPGO) ofereceu, nesta terça-feira (17), denúncia por crimes sexuais contra o capitão da Polícia Militar suspeito de assediar um adolescente de 12 anos em Rio Verde, Sudoeste de Goiás. O caso foi no início deste mês e o militar foi preso em flagrante.

Segundo o MP, o policial foi denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável, de stalking em relação ao adolescente e por importunação sexual contra o primo do jovem, de 19 anos. De acordo com o Ministério, durante as investigações surgiram suspeitas de que mais pessoas podem ter sido vítimas do capitão e com isso um novo inquérito foi aberto para dar continuidade às investigações.

O capitão, que teve sua prisão convertida em preventiva, segue preso.