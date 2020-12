Cidades Cancelada em 2020, Exposição Agropecuária de Rio Verde já tem data marcada para 2021 A festa, que recebe aproximadamente 200 mil pessoas durante os 10 dias de exibição, será feita em julho do próximo ano

Cancela em 2020 por conta da pandemia da Covid-19, a Exposição Agropecuária de Rio Verde (Expo Rio Verde) já tem data marcada para no ano de 2021. A festa, que recebe aproximadamente 200 mil pessoas durante os 10 dias de exibição, será feita entre os dias 8 e 18 de julho. De acordo com o coordenador artístico do evento, Edgar Neto, pessoas que compra...