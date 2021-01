Cidades Cachorro é adotado por empresário após ser abandonado em lavoura de Rio Verde O antigo dono do animal não foi preso porque não foi configurado crime de maus-tratos

Um cachorro, que foi abandonado pelo dono em uma lavoura de soja em Rio Verde, foi adotado pelo empresário Travis Dale Coblentz, que já tem um casal de cachorros. Uma equipe da Polícia Militar do Batalhão Rural abordou um homem em atitude suspeita e ele confessou o abandono. De acordo com a PM, o então dono do animal disse que ele fazia muita bagunça e suje...