A companhia BRF está com 320 vagas de emprego abertas, sendo 100 em Mineiros e 220 em Rio Verde. A seleção é para Operador de Produção I, com início do trabalho imediato.

A empresa realiza nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12), o Dia D Especial de Contratações, quando os interessados deverão comparecer aos locais abaixo indicados, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Durante a seleção todas as medidas sanitárias de prevenção e combate ao novo Coronavírus (Covid-19), como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos deverão ser observadas.

Pessoas com ensino fundamental incompleto podem se candidatar. Dentre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, auxílio creche, vale alimentação, vale transporte e refeitório no local.

As inscrições serão presenciais nos seguintes locais e horários:

Rio Verde

Dias: 11 e 12 de novembro de 2020

Horários: 7h30 às 17h

Local: BRF de Rio Verde

Endereço: Rodovia BR 060, Km 394 – Setor Industrial – Rio Verde

Mineiros

Dia: 11 de novembro de 2020

Horários: 7h30 às 17h

Local: BRF de Mineiros

Endereço: Rodovia GO 341, KM 2,5, s/número, Qd.108 LT.04, Bairro Dain - Distrito Agroindustrial – Mineiros