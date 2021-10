Cidades Bombeiro faz massagem para reanimar gato que ficou com a cabeça presa em cano, em Rio Verde; vídeo O animal estava perseguindo um rato quando acabou ficando entalado

Bombeiros precisaram reanimar um gato após ele ficar com a cabeça presa em um cano ao correr atrás de um rato, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (8). View this post on Instagram ...