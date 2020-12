Cidades Boletim confirma 29 casos de Covid-19 em Rio Verde Também foram registradas duas mortes pela doença no município

Com 29 novos casos registrados nesta quinta-feira (3), Rio Verde chega ao total de 15.936 registros de Covid-19. Os números constam em boletim divulgado pela prefeitura do município. Os números apontam duas novas mortes provocadas pela infecção do coronavírus nas últimas 24 horas, somando 319 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de contaminados, 15.503...