Cidades Bar com 300 pessoas é fechado após fiscalização em Rio Verde O Conselho Tutelar ainda encontrou no local uma adolescente, que foi entregue aos pais

Um bar com 300 pessoas no Setor Morada do Sol, em Rio Verde, foi fechado na madrugada de domingo (14), durante uma fiscalização da prefeitura. A maioria dos clientes não usavam máscaras, estavam aglomeradas e ainda compartilhavam narguilé. De acordo com a Fiscalização de Posturas, o estabelecimento tem alvará para bar e restaurante, não para festas com shows ao viv...