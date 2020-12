Cidades Após denúncia, jovem é preso com maconha e ecstasy em Rio Verde De acordo com a PM, ele já tinha passagens pelos crimes de roubo e consumo pessoal de drogas

Um rapaz de 20 anos foi preso na segunda-feira (28), com maconha e droga sintética, na Rua Cristino Arantes, no bairro Mutirão, em Rio Verde. De acordo com o CPE da Polícia Militar, através 'Whatsapp CPE denúncia' (64 9 9600-4253), a equipe foi até o local e encontrou o jovem. No bolso dele, segundo a PM, havia uma porção pequena de maconha e dinheiro em esp...