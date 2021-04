Cidades Após denúncia anônima, PM encerra festa clandestina com cerca de 110 pessoas em Rio Verde Entre os participantes estavam adolescentes e ex-detentos por tráfico de drogas, roubo e homicídio

Após uma denúncia anônima, uma festa clandestina com aproximadamente 110 pessoas foi encerrada, neste sábado (24), pela Polícia Militar (PM), no Bairro Primavera, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Entre os participantes estavam adolescentes e ex-detentos por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No local, também havia entorpecente e bebidas alcoólicas. Assim que os...