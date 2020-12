Cidades Adolescentes são obrigados a plantar 70 árvores após colocarem fogo em lote em Rio Verde Além de plantar, os sete jovens devem cuidar das árvores por seis meses

Uma decisão do juiz da infância e juventude de Rio Verde, Wagner Gomes Pereira, obrigou sete adolescentes a plantar 70 árvores em um parque da cidade. A condenação é resultado de uma infração, um ato análogo ao crime de incêndio, que os jovens cometeram no segundo semestre do ano passado, ao colocar fogo em um lote baldio. A investigação, comandada pelo delegado Danilo...