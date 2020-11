Cidades Adolescente é apreendido suspeito de matar homem a pedradas em Rio Verde De acordo com a Polícia Militar, o jovem confessou o crime

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na terça-feira (17), em uma casa, no Setor Pauzanes, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, suspeito de matar um homem a pedradas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz confessou o crime, que ocorreu na segunda-feira (16). A corporação não divulgou qual seria a motivação. O jovem foi apreendido e encaminhado para a 8ª D...