Acidente com três veículos na BR-452, em Rio Verde, deixa três mortos e dois feridos Segundo a PRF, motivo do acidente foi uma ultrapassagem

Um acidente com dois carros de passeio e um veículo de carga na manhã de domingo (22), deixou três mortos e dois feridos na R-452, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos carros tentou ultrapassar o outro automóvel, mas durante a manobra, o motorista do carro que faria a ultrapassagem perdeu o controle da direção, colidiu com o veíc...