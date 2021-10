Cidades Última vítima desaparecida em naufrágio está na lista dos mortos de Rio Verde Equipes que buscam por Fernando Rodrigues Leão já não consideram encontrá-lo com vida. Ele é um dos cinco goianos mortos no acidente

A vítima do naufrágio de um barco-hotel em Mato Grosso do Sul que segue desaparecida está na lista de mortos divulgada de forma oficial pela Prefeitura de Rio Verde neste sábado (16). O desaparecido é Fernando Rodrigues Leão, de 44 anos, uma das cinco vítimas que moram no município goiano. As equipes de resgate seguem em busca de Fernando desde a última sexta-...