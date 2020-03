Um bancário, de 33 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás, com o novo coronavírus. Esse é o primeiro caso de transmissão comunitária na cidade. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (26), pelo prefeito Paulo do Vale, durante coletiva.

O paciente, que respira com a ajuda de aparelhos, foi internado na quarta-feira (25), após sentir falta de ar. Ele não viajou para fora do país recentemente e sua última viagem foi para Salvador (BA), durante o carnaval, mas pelo tempo, ele não estava com o coronavírus na época e também não foi contaminado na capital baiana.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, o paciente não tem nenhuma relação com os outros cinco casos já confirmados da doença na cidade. Em Rio Verde, além desses seis casos, há também 16 suspeitos que estão sendo monitorados e três pacientes foram curados.

Por fim, o prefeito pediu mais uma vez para que todos continuem em isolamento social.