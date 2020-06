O município de Rio Verde contabilizou mais uma morte pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de homem de 36 anos, segundo informou o prefeito Paulo do Vale (DEM) em postagem no Instagram. O número de casos do novo coronavírus também aumentou, passou de 2.397 nesta sexta-feira (12) para 2.420 neste sábado (13).

O balanço divulgado pelo município aponta ainda que há 7.161 registros suspeitos e 2.703 descartados. Há 7.126 pessoas em isolamento domiciliar. Outras 35 cumprem a medida em unidades hospitalares. O total de curados é de 99.

A ocupação de leitos teve ligeira queda em leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva tanto na rede pública quanto privada. A maioria dos indicadores está entre 13,5% e 50%.

Elevação

O município registra uma forte alta nos casos desde que uma testagem em massa foi iniciada em trabalhadores de sete indústrias locais. Na sexta-feira (5) eram 283 exames com resultado positivo e neste sábado 2.420, aumento de 755% no período. Uma das empresas, inclusive, foi fechada após o grande número de positivados.

Nesta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi, o isolamento social em Rio Verde chegou a 53,7%. Uma semana antes o índice flutuava na casa dos 35% e o prefeito chegou a cogitar decretar lockdown caso a população não aderisse ao distanciamento entre as pessoas.